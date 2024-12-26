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KAGİDER, Gebze'de 2 Bin Fidan Dikti

KAGİDER, Gebze'de 2 Bin Fidan Dikti
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Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), kadın girişimciliğini ve sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla Gebze'de 2 bin fidan dikerek 'KAGİDER Ormanı'nı oluşturdu. Dernek, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çevresel ve toplumsal miras bırakmayı amaçlıyor.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 bin fidan dikti.

KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, kadın girişimciliği ve toplumsal kalkınmayı destekleyen dernek, doğayla bağını güçlendirecek ve sürdürülebilirliği destekleyecek yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Ege Orman Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen projeyle Gebze'de 2 bin fidan dikildi. Oluşturulan "KAGİDER Ormanı" ile hem çevresel hem de toplumsal miras bırakılması hedefleniyor.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, dernek olarak 22. yıllarını kutladıkları bu dönemde sürdürülebilirlik yolculuklarında bir adım daha ileriye gitmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yakın zamanda yayımladıkları "Sürdürülebilirlik Raporu"nun, bu vizyonun somut göstergesi olduğunu aktaran Bezircioğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Raporumuzla Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 9'una doğrudan katkı sağladığımızı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu katkıları hem doğaya hem de geleceğin kadın liderlerine karşı sorumluluk ve borç olarak görüyoruz. Doğanın kalbinde bir araya gelerek KAGİDER Ormanı'na yeni fidanlar dikmek, bizler için yalnızca bir başlangıç değil, aynı zamanda sürdürülebilir geleceğe olan inancımızın güçlü bir ifadesidir. Sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerimizin merkezine koyuyoruz. Biliyoruz ki sürdürülebilir bir dünya, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almasıyla mümkün olabilir."

Bezircioğlu, kadın girişimciliğini desteklerken yalnızca ekonomik büyümeyi değil, toplumsal kalkınmayı, eşitliği ve yaşanabilir bir geleceği de şekillendirdiklerini vurgulayarak, bugün diktikleri her bir fidanın, geleceğe bıraktıkları kalıcı bir iz olduğunu söyledi.

Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili de işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, KAGİDER'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
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