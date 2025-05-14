Kagame, Kongo'daki Barış Süreçlerini Eleştirdi

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) güvenlik krizine ilişkin bölgesel barış girişimlerini eleştirerek, "Çok fazla aktörün sürece dahil olmasının çözüm arayışlarını karmaşıklaştırdığını" söyledi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre Cumhurbaşkanı Kagame, başkent Kigali'de basın toplantısı düzenledi.

Kagame, yaptığı açıklamada, Ruanda ile KDC arasında devam eden gerilimi sonlandırmak için başlatılan barış görüşmelerinin amacından saptırıldığını söyledi.

Kenya'nın eski Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta'nın yürüttüğü Nairobi Süreci ve Angola'nın öncülük ettiği Luanda Süreci'ni eleştiren Kagame, bu süreçlerin kişisel ajandalarla yürütüldüğünü ve etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Kagame, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin bazı önemli toplantılara katılmamasına değinerek, bu durumun yapıcı bir diyaloğu engellediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Kagame, "Çok fazla aktörün sürece dahil olması çözüm arayışlarını karmaşıklaştırıyor. Gerçek sorunlara odaklanmak ve samimi çabalar ortaya koymak yerine birbirimizi suçluyoruz. Bu da çözüm umutlarını zayıflatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kagame, bölgedeki istikrarın sağlanabilmesi için daha az aktörle, daha şeffaf ve kapsayıcı bir barış sürecine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

M23 üyeleri yıl başından bu yana devam eden saldırılarda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ve Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu.