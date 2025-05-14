Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı

Davutoğlu ve Özel'i yıkacak kare!

Kagame, Kongo'daki Barış Süreçlerini Eleştirdi

Kagame, Kongo'daki Barış Süreçlerini Eleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki güvenlik krizine ilişkin barış girişimlerinin karmaşıklaştığını ve etkisiz hale geldiğini belirtti. Kagame, çok fazla aktörün süreçte yer almasının sorunları çözmediğini vurguladı.

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) güvenlik krizine ilişkin bölgesel barış girişimlerini eleştirerek, "Çok fazla aktörün sürece dahil olmasının çözüm arayışlarını karmaşıklaştırdığını" söyledi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre Cumhurbaşkanı Kagame, başkent Kigali'de basın toplantısı düzenledi.

Kagame, yaptığı açıklamada, Ruanda ile KDC arasında devam eden gerilimi sonlandırmak için başlatılan barış görüşmelerinin amacından saptırıldığını söyledi.

Kenya'nın eski Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta'nın yürüttüğü Nairobi Süreci ve Angola'nın öncülük ettiği Luanda Süreci'ni eleştiren Kagame, bu süreçlerin kişisel ajandalarla yürütüldüğünü ve etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Kagame, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin bazı önemli toplantılara katılmamasına değinerek, bu durumun yapıcı bir diyaloğu engellediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Kagame, "Çok fazla aktörün sürece dahil olması çözüm arayışlarını karmaşıklaştırıyor. Gerçek sorunlara odaklanmak ve samimi çabalar ortaya koymak yerine birbirimizi suçluyoruz. Bu da çözüm umutlarını zayıflatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kagame, bölgedeki istikrarın sağlanabilmesi için daha az aktörle, daha şeffaf ve kapsayıcı bir barış sürecine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

M23 üyeleri yıl başından bu yana devam eden saldırılarda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ve Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür

Erdoğan'dan Özgür Özel'e teşekkür
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda

12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.