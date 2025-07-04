Kagame, KDC ile Barış Anlaşmasının Taahhütlerini Yerine Getirecek

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, ülkesinin Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile ABD arabuluculuğunda imzalanan barış anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getireceğini söyledi.

Başkent Kigali'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Kagame, 27 Haziran'da Washington'da KDC ve Ruanda dışişleri bakanları arasında imzalanan anlaşmanın, bölgedeki krizi sona erdirmeyi hedeflediğini belirtti.

Anlaşmanın siyasi, güvenlik ve ekonomik olmak üzere üç temel meseleye odaklandığını hatırlatan Kagame, ABD'nin bu sürece katkısını takdir ettiğini dile getirdi.

Kagame, "Anlaştığımız hiçbir konuda Ruanda'nın sözünden döndüğü görülmemiştir. Ama birlikte çalıştığımız taraf oyun oynayıp bizi yeniden sorunun içine çekerse, bu sefer de sorunu daha önce olduğu gibi çözeriz." ifadesini kullandı.

KDC'deki krizin büyük ölçüde dış etkenlerden kaynaklandığını kaydeden Kagame, barışın sağlanmasının, tüm tarafların iyi niyetine bağlı olduğunu vurguladı.

Paul Kagame, "Başkan Trump'a teşekkür ediyorum. Bu anlaşma işe yaramazsa bile, suçlanması gereken tarafın ABD olmadığını düşünüyorum. Çünkü sonuçta bu anlaşmayı uygulamak bizim görevimiz. KDC veya Ruanda, bu anlaşmanın sorumluluğunu taşımak zorunda." diye konuştu.

KDC Dışişleri Bakanı Therese Kayikwamba Wagner ise başkent Kinşasa'da yaptığı açıklamada, anlaşmanın kalıcı barışa, sürdürülebilir kalkınmaya ve doğu eyaletleri ile Büyük Göller bölgesinde huzurun sağlanmasına katkı sağlayacağını belirterek, bu dönüşümü sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.