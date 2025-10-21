Kagame: Dezenformasyon ve Siber Saldırılar Afrika'nın İstikrarını Tehdit Ediyor

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Afrika'da istikrarsızlığı artırmanın bir aracı olarak yaygınlaşan dezenformasyona karşı uyarıda bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Kigali'de düzenlenen İkinci Kara Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu'nun resmi açılışında konuşan Kagame, dezenformasyon ve siber saldırıların artarak ulusal istikrarı tehdit eden yeni bir savaş alanı haline geldiğini söyledi.

Kagame, Afrika ordularını kıtanın barış ve güvenliği için daha fazla sorumluluk almaya çağırdı ve Afrika'nın iç krizlerini çözmek için dış aktörlere güvenmeye devam edemeyeceğinin altını çizdi.

Küresel güvenlik ortamının giderek daha öngörülemez hale geldiğini ve çatışmaların biçim ve kapsam yönünden değiştiğini belirten Kagame, "Bu karmaşık durumlarda kara kuvvetleri hayati önem taşıyor. Sizler ilk konuşlanan ve son ayrılanlarsınız. Hızınız ve hassasiyetiniz başarı ile başarısızlık arasındaki farkı belirliyor." dedi.

Kagame, askeri operasyonların etkinliğinin genellikle bürokratik kısıtlamalar ve uzaktan müdahale nedeniyle zarar gördüğünü ifade ederek hız ve doğruluk arasında hassas bir denge olması gerektiğini vurguladı.

Dezenformasyon ve siber saldırıların Afrika ve ötesinde istikrarsızlığı artıran araçlar olduğunu aktaran Kagame, "Ekonomilerimiz ve güvenlik sistemlerimiz coğrafyayı aşan dijital ağlara dayanıyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon, silahlı saldırılar kadar etkili bir şekilde ülkeleri istikrarsızlaştırabilir." diye konuştu.

Kagame, savaş yöntemleri değişmiş olsa da Afrika orduları arasındaki savunma ve dayanışma ilkelerinin sabit kalması gerektiğini ifade etti.

Kıtanın güvenliği hakkında da konuşan Kagame, Afrika'nın hala dünyadaki diğer bölgelerden daha fazla çatışma yaşadığını ancak yine de büyük ölçüde yabancı müdahalelere bağımlı olduğunu belirtti.

Kagame, "Afrika hala dünyadaki en fazla aktif çatışmaya sahne oluyor. Bu gerçeği ele almak için güçlü kıtasal ortaklıklar ve koordinasyon mekanizmaları gerekiyor. Afrika'nın güvenliğinin sorumluluğunu başkalarının üstlenmesini bekleyemeyiz." ifadesini kullandı.

Kıtadaki hiçbir sorunun Afrika'nın çözüm kapasitesinin ötesinde olmadığını dile getiren Kagame, "Neler yapabileceğimizi gördük. Ordularımız zaten bölgesel ve kıtasal çerçeveler altında omuz omuza çalışıyor." dedi.

"Geleceği Birlikte Şekillendirmek" temasıyla düzenlenen sempozyum Cezayir, Benin, Burkina Faso, Burundi, Çad, Fransa, Gambiya, Gine, Ürdün, Kenya, Malavi, Moritanya, Fas, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal, Somali, Güney Sudan, Uganda ve ev sahibi ülke Ruanda dahil, 19 ülkeden üst düzey askeri liderlerin yanı sıra Katar, Mısır, Gana ve Tanzanya gibi paydaş ülkelerin temsilcilerini bir araya getirdi.