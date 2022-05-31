Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi Önünde: "Kötü Sisteme Mahkum Edilen Bütün İnsanlar İçin Hep Beraber Çalışmaya Devam" - Haberler

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevi önünde "Hesap vermesi gerekenlerin adalet karşısında hesap vermesi için hep beraber, kendimiz için değil, etrafımızdaki birkaç kişi için değil, zenginleştirmek istediklerimiz için hiç değil, kötü sistemin bütün iyi insanları için, fikri, inancı, kimliği, mesleği ne olursa olsun kötü sisteme mahküm edilen bütün insanlar için hep beraber çalışmaya devam" diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay tarafından onanan 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasının infaz işlemlerinin İstanbul Adliyesi'nde tamamlanmasının ardından polis aracıyla Silivri Cezaevi'ne götürülmüştü. Kaftancıoğlu, infaz işlemlerinin sona ermesinin ardında Silivri Cezaevi önünde kendisini desteklemeye gelenlere seslendi.

Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe ile de selamlaşan Kaftancıoğlu şunları söyledi:

"Evet Silivri soğuktur diye bir kavram var ancak bugün Silivri ve tüm İstanbul çok sıcak, biraz önce arkadaşlarımın söylediğine göre saat 11.00'den beri buralardaymışsınız. Hakikaten bu sıcakta sizi saatlerce bırakmak zorunda kalanlar adına ben sizden özür dilerim.

Esas olan ahlak, akıl, adalet ve biz adalet mücadelesini ne için veriyoruz? Bu ülkede adalete susamış ve adaletsizliğe uğrayan 84 milyon insan için o zaman esas olan ahlak, esas olan akıl ve esas olan adaletse nerede kalmıştık demiştim. Hem önümüzdeki günlerdeki davaları hem de suçluların hesap vermesi için yapacağımız işleri planlamak üzere bir toplantımız vardı, o nedenle ilçe başkanlarımız ve il yöneticilerimiz toplantısını 20.30'a alıyoruz, il başkanlığımızda çalışmaya devam. Hesap vermesi gerekenlerin adalet karşısında hesap vermesi için hep beraber ama hep beraber kendimiz için değil, etrafımızdaki birkaç kişi için değil, zenginleştirmek istediklerimiz için hiç değil, kötü sistemin bütün iyi insanları için, fikri, inancı, kimliği, mesleği ne olursa olsun kötü sisteme mahküm edilen bütün insanlar için hep beraber çalışmaya devam.

"YARIN EKREM BAŞKANIMIZIN MAHKEMESİ VAR HEP BİRLİKTE ORADA OLACAĞIZ"

İyi ki varsınız, iyi ki adaletin yanındasınız ve biz CHP'de Genel Başkanımızın öncülüğünde Türkiye'ye nefes aldıracağız. Bugün Genel Başkanımızın linç edildiği Çubuk olayları ile ilgili mahkeme görüldü, ne yazık ki sizleri burada 5-6 saate mahküm eden anlayış Genel Başkanımıza bütün dünyanın gözü önünde linç girişiminde bulunan kişilere verilen cezaları söylemeye bile gerek yok. Yarın 16 milyon İstanbullunun iradesini yargılamaya kalkacaklar, yarın Ekrem başkanımızın mahkemesi var hep birlikte orada olacağız. Uzun lafın kısası; terleyeceğiz, yorulacağız ama bildiğim bir şey var ki adalete inanan insanların yorgunluğunu tek bir şey giderebilir o da çalışarak bu ülkeye nefes aldırmak, hepimize kolay gelsin, iyi ki yol arkadaşlarımsınız, iyi ki CHP bizi buluşturmuş."

ANKA / Güncel