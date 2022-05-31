KAFTANCIOĞLU SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAFTANCIOĞLU SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
KAFTANCIOĞLU SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevi'ne giriş yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevi'ne giriş yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay'da 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasının onanmasının ardından kesinleşen cezasının infazı için teslim olmak üzere öğle saatlerinde adliyeye geldi. İnfaz Savcılığınca işlemleri tamamlanan Kaftancıoğlu, saat 14.00 sıralarında Silivri Cezaevi'ne giriş yaptı.

Görüntü dökümü:

------------

-Kaftancıoğlu'nun içinde bulunduğu aracın cezaevine girişi


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title