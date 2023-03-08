Kaftancıoğlu'nun 4 Yıl 8 Ay Hapsi İstendi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” sözleri hakkındaki soruşturma tamamlandı. “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından, “Yine ne yapmışım? Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir ve sizler ne yaparsanız yapın gideceksiniz” açıklaması yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz" sözleri hakkındaki soruşturma tamamlandı. "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından, "Yine ne yapmışım? Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir ve sizler ne yaparsanız yapın gideceksiniz" açıklaması yaptı.

Kaftancıoğlu 12 Ağustos 2022'de, partisinin 81 il gençlik kolları başkanlarıyla İstanbul Planlama Ajansı'nın Florya'daki merkezinde bir araya gelmişti. Burada yaptığı konuşmada, şunları söylemişti:

"Partimize, partimizin ilkelerine, gençliğinize, kendinize ve sizlerin hayallerini hedefleri haline getiren genel başkanımıza, genel başkanımızın sizlere sunduğu imkanlar ve sizin genel başkanımıza, partimize oluşturduğunuz ve artırdığınız enerjiye güvenerek belki de dünya tarihinde bir ilki başaracağız. Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz."

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ise aynı etkinlikte "Çok çalışmamız gerekiyor. Bizden beklentileri fazlasıyla karşılamamız gerekiyor" diye konuşmuştu.

ERDOĞAN'IN AVUKATLARI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bu açıklamanın ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak cezalandırılmasını istemişti.

KAFTANCIOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Kaftancıoğlu'nun ifadelerinin Cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturduğu belirtildi.

KAFTANCIOĞLU'NUN SÖZLERİNİN ERDOĞAN'IN ONUR VE ŞEREFİNİ ZEDELER NİTELİKTE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kaftancıoğlu'nun sözleriyle eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aştığı aktarılan iddianamede, söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu değerlendirildi. Kaftancıoğlu'nun konuşmasını kamuya açık bir alanda gerçekleştirmesi nedeniyle aleniyet unsurunun gerçekleştiğine de vurgu yapıldı. İddianamede, "Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alenen hakaret suçunu işlediğinin anlaşıldı" denildi. Kaftancıoğlu'nun, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

İDDİANAME, BAKIRKÖY ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 7. Asliye ceza mahkemesine gönderildi. İddianameyi inceleyen mahkeme, olayın Bakırköy Adliyesi'nin görev bölgesinde kaldığını tespit etti. Mahkeme, yetkisizlik kararıyla dosyayı Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderecek. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederse davanın görüleceği tarihi belirleyecek.

"NE YAPARSANIZ YAPIN GİDECEKSİNİZ"

Kaftancıoğlu, hakkında düzenlenen iddianame hakkında ilk değerlendirmeyi sosyal medya hesabından yaptı. Kaftancıoğlu, "Yine ne yapmışım? Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir ve sizler ne yaparsanız yapın gideceksiniz" açıklamasını yaptı.