Kaftancıoğlu'ndan Tarihi Sura Dev Erdoğan Posteri Asılmasına Tepki: 'İtirazlarımızı Yapacağız. Yasaya Uygun Davranmazlarsa Eğer Ne Yapacağımızı da...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’daki tarihi bir sura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dev bir posterinin asılmasına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, “Kanun tanımıyorlar, biliyoruz. Biz yine de teşhir edelim ve görevlileri görevlerini yapmaya davet edelim. Elbette itirazlarımızı yapıyoruz, yapacağız. Yasaya uygun davranmazlarsa eğer ne yapacağımızı da biliyoruz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'daki tarihi bir sura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev bir posterinin asılmasına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "Kanun tanımıyorlar, biliyoruz. Biz yine de teşhir edelim ve görevlileri görevlerini yapmaya davet edelim. Elbette itirazlarımızı yapıyoruz, yapacağız. Yasaya uygun davranmazlarsa eğer ne yapacağımızı da biliyoruz" dedi.

Yeniden cumhurbaşkanı seçilebilmek için Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet Partisi'nin adayı Muharrem İnce ve Ata İttifakı Adayı Sinan Oğan ile yarışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev bir posteri İstanbul Ayvansaray'da bulunan tarihi bir sura asıldı.

Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şu tepkiyi gösterdi:

"Kanun tanımıyorlar, biliyoruz. Biz yine de teşhir edelim ve görevlileri görevlerini yapmaya davet edelim. Görevlerini yapmayan partizan kamu görevlilerine 14 Mayıs'tan sonra denk gelmeyeceksiniz nasıl olsa! Hazineye ait olan İstanbul Surlarına yasaya göre bunların açılması yasak! Elbette itirazlarımızı yapıyoruz, yapacağız. Yasaya uygun davranmazlarsa eğer ne yapacağımızı da biliyoruz! 31 Mart öncesinde de bu filmleri çok izlemiştik. Filmin sonunu hepimiz biliyoruz."