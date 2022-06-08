Kaftancıoğlu'ndan Çekmeköy'de Parkın İmara Açılmasına Tepki: "Burası Park Olarak Kalacak" - Haberler

Haber: GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde imara açılan ve çevre sakinlerinin direnişi sonucu yıkımı durdurulan parka bu sabah yeniden iş makinaları girdi. Yıkıma karşı çıkan vatandaşlarla bir araya gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hangi ilçede, hangi mahallede, hangi sokakta olursa olsun, hangi partiye oy vermiş olursa olsun imar sorunun yaşayan her vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Kaftancıoğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıklarını yıkıp yine burayı park haline getireceğiz" dedi.

Çekmeköy Belediyesi'nin imara açtığı Mehmet Akif Mahallesi'ndeki parkın yıkımı çevre sakinlerinin çabasıyla durdurulmuştu. Fakat bu sabah saat 05.00'da parka yeniden iş makinaları geldi. Çevre sakinleri parkın önünde bir araya gelerek, Çekmeköy Belediyesi'nin tutumunu protesto etti. Parkı korumak isteyen vatandaşlara CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi. Söz konusu parka gelen ve yetkililerle konuşan Kaftancıoğlu, görüşmenin ardından şunları söyledi:

"BURASI PARK OLARAK KALACAK: Burası park, arkası da park olarak kalacak göreceksiniz. Niye park olarak kalacak biliyor musunuz? O kadar hadsiz, o kadar hukuk tanımazlar ki bunu bile hukuka uydurmadan yapıyorlar. Arkası park, ellerinde; belge, bilgi, ruhsat yok. Apar topar kapıları kapatmışlar. Siteden insanların bile özgürlüğünü engelleyerek, bulunduğu yerdeki ulaşım özgürlüğünü engelleyerek sabahın 05.00'inde apar topar iş makinelerini sokmuşlar.

TÜM VATANDAŞLARIN İMAR SORUNUNU ÇÖZMEK ZORUNDASIN: İstanbul'da vatandaşın imar sorununu çözmekle, yeşile ihanet etmek aynı şey değil. İstanbul'da bütün ilçelerinde vatandaşın imar sorununu çözmek zorundasın. CHP de bunun arkasında. Ama ne yapıyorlar? Aynen Meclis'teki torba yasa gibi vatandaşın imar sorununu çözüyormuş gibi belediye meclislerine de ufak tefek 1-2 şey getirip, arada da parkı yeşil alanını plan değişikliği yapıp, onu da torba yasa gibi hoop 'Biz buraya pazar yeri yapacağız.' Yan tarafta pazar yeri var bu arada. Pazar yeri olması için de uygun bir yer değil. CHP olarak biz hangi ilçede, hangi mahallede, hangi sokakta olursa olsun vatandaşı hangi partiye oy vermiş olursa olsun, kimliği ne olursa olsun imar sorunun yaşandığı her sorunda vatandaşın sorunu çözmek için yanındayız.

SAVCILIĞA BAŞVURUDA BULUNACAĞIZ: CHP olarak biz torba yasa gibi, parkı imara, inşaata açanların da yapan kim olursa olsun karşısındayız. O nedenle Çekmeköy Belediye Meclisi'nde üyelerimiz buna 'Hayır' dedi. O nedenle yasal süreç devam edecek. İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak, bu parkın sabahın 05.00'inde apar topar iş makinelerini alıp da parkın kapılarını kapatıp suçluları koruyan anlayış, parkta yapılan işleri kapatıp ulaşmayalım diye, benim ulaşım özgürlüğümü engellediler. Gidip savcılığa da Anayasal hakkımızı engelleyen her kimse başvuruda bulunacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıklarını yıkıp yine burayı park haline getireceğiz."

ANKA / Güncel