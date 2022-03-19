Kaftan içinde uyuşturucu ticaretine 16 yıl 3 ay hapis

ANKARA'da, kaftan ve çeşitli otantik kıyafetlere emdirilerek kargo ile İngiltere ve Kanada'ya 16 kilo 700 gram baz morfin göndermek isterken yakalanan İran Uyruklu Mahdı Ghasemı(35), 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Polis ekipleri, kargo ile yurt dışına uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine, 24 Aralık 2020 tarihinde Yenimahalle ilçesindeki kargo firması şubesine baskın düzenledi. Kargo firması görevlileri, Hamıd Reza Sandıanı adıyla bir kişinin İngiltere ve Kanada'ya gönderilmek üzere 2 adet paket teslim ettiği söyledi. Cumhuriyet Savcının talimatıyla, söz konusu paketlerin bulunduğu kutular açıldı. Kutulardaki paketlerden kaftan ve bazı otantik kıyafetler çıktı. Yapılan incelemede kaftan ve kıyafetlere emdirilmiş halde 16 kilo 700 gram baz morfin tespit edildi. Aynı gün güvenlik kamerası görüntülerini takibe alan polis, kargoyu bırakan kişiyi, otobüsle İstanbul'a giderken Çamlıdere mevkiinde yakalayarak gözaltına aldı. Hamıd Reza Sandıanı adıyla kargo teslim eden şüphelinin, İran uyruklu Mahdı Ghasemı olduğu belirlendi.

Mahkeme heyeti, sanık Ghasemı'ya 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi.