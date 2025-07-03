Kafkasör Festivali'nde Boğa Güreşleri Coşkusu

Kafkasör Festivali'nde Boğa Güreşleri Coşkusu
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Artvin'de düzenlenen 44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nde boğa güreşleri gerçekleştirildi. Yıldızlar klasmanında 56 boğanın yer aldığı güreşlerde başarılı boğalar belli oldu.

Artvin'de 44'üncüsü organize edilen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"nin ikinci günü boğa güreşleriyle devam etti.

Artvin Belediyesinin organizasyonunda boğa güreşleri kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen festival kapsamında 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki arenada boğalar güreşti.

Artvin ve yurt genelindeki boğa güreşleri festivallerinde bugüne kadar hiç arenaya çıkmamış boğaların güreştiği yıldızlar klasmanında düzenlenen güreşlerde "ayak", "küçük orta", "büyük orta", "küçük başaltı", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde 56 boğa arenaya çıktı.

Güreşlerde, "ayak" kategorisinde Özer Öztürk'e ait "Hünkar", "küçük orta" kategorisinde Hasan Dayanç'ın "Dadaş", "büyük orta" kategorisinde Ali Tamyürek'in "Tilki", "küçük başaltı" kategorisinde Ahmet Girgin'in "Dadaş", başaltı kategorisinde Mustafa Kadir'in "Azrail", "baş" kategorisinde de Yılmaz Köse'nin "Bozbey" isimli boğaları birinci oldu.

Festival, yarın büyükler kategorisindeki boğa güreşleriyle devam edecek.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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