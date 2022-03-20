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Kafkas Üniversitesinde eğitime kar engeli

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kafkas Üniversitesinde eğitime kar engeli

Kars'taki yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kafkas Üniversitesinde eğitime yarın ara verildi.

KARS (AA) - Kars'taki yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kafkas Üniversitesinde eğitime yarın ara verildi.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, yaptığı yazılı açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiğini belirtti.

Kapu, hava muhalefeti nedeniyle üniversite yönetiminin 21 Mart Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verdiğini bildirdi.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Kafkas Üniversitesi, Kars, kar, Güncel, Haberler

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