Kafkas Dernekleri Federasyonu, Çerkes Sürgünü'nü protesto etti.

Çerkes Sürgünü'nün 159. yılı dolayısıyla Anıtpark'ta toplanan federasyon üyeleri, "İntikam değil, adalet istiyoruz", "Bunun adı soykırım", " Rusya, geri döneceğiz" ve "21 Mayıs 1864" yazılı dövizler taşıdı.

Çerkes bayrağı açan katılımcılar, sürgünü lanetledi.