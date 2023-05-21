Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kafkas Dernekleri Federasyonu, Çerkes Sürgünü'nü protesto etti

Kafkas Dernekleri Federasyonu, Çerkes Sürgünü'nü protesto etti

Güncel Haberler

Kafkas Dernekleri Federasyonu, Çerkes Sürgünü'nü protesto etti.

Kafkas Dernekleri Federasyonu, Çerkes Sürgünü'nü protesto etti.

Çerkes Sürgünü'nün 159. yılı dolayısıyla Anıtpark'ta toplanan federasyon üyeleri, "İntikam değil, adalet istiyoruz", "Bunun adı soykırım", " Rusya, geri döneceğiz" ve "21 Mayıs 1864" yazılı dövizler taşıdı.

Çerkes bayrağı açan katılımcılar, sürgünü lanetledi.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel

Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title