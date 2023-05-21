Kafkas Dernekleri Federasyonu, Çerkes Sürgünü'nü protesto etti
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Kafkas Dernekleri Federasyonu, Çerkes Sürgünü'nü protesto etti.
Kafkas Dernekleri Federasyonu, Çerkes Sürgünü'nü protesto etti.
Çerkes Sürgünü'nün 159. yılı dolayısıyla Anıtpark'ta toplanan federasyon üyeleri, "İntikam değil, adalet istiyoruz", "Bunun adı soykırım", " Rusya, geri döneceğiz" ve "21 Mayıs 1864" yazılı dövizler taşıdı.
Çerkes bayrağı açan katılımcılar, sürgünü lanetledi.
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel