Kafkas arısının geliştirilmesi için arıcılara malzeme desteği verildi

Ardahan'da başta dil uzunluğu ve soğuğa dayanıklılığı açısından dünyada en önemli 4 ırktan biri olan Kafkas arısının geliştirilmesi için kentteki aracılara çeşitli malzeme desteği yapıldı.

Ardahan'da başta dil uzunluğu ve soğuğa dayanıklılığı açısından dünyada en önemli 4 ırktan biri olan Kafkas arısının geliştirilmesi için kentteki aracılara çeşitli malzeme desteği yapıldı.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) desteğiyle "Arı Ürünleri İşleme ve Paketleme Tesisi Projesi" kapsamında Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünce temin edilen 350 "polen tuzaklı plastik kovan tabanı" ile 2 bin 500 "propolis tuzağı" kentteki arıcılığın gelişmesi için 40 arıcıya hibe edildi.

Vali Hüseyin Öner, gen merkezindeki törende, Kafkas arısının bölge için çok önemli bir ekonomik değer olduğunu söyledi.

Kafkas arısının gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla desteklerin yanı sıra arıcılara yönelik eğitimlerin de sürdüğünü dile getiren Öner, "Bu projenin en önemli özelliği arıcılığı iklim risklerinden telafi edecek, onu dengeleyecek. İnşallah, kuraklık gibi doğa olaylarından daha az etkileneceksiniz. Söz konusu projelerle kırsalda çalışan ve üreten arıcılarımızın ekonomik gelirlerinin artmasını amaçlıyoruz. Yaşam memnuniyet düzeyinin artması hedefleniyor. Dolayısıyla göçün önlenmesi amaçlıyoruz." dedi.

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın da projeye ilişkin teknik bilgi verdi.

Arıcı Gülhan Alpteki ise desteklerden duyduğu memnuniyeti belirterek, desteklerle bölge arıcılığın gelişeceğine inandığını söyledi.