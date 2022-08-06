Kafkas arılarının tescilli balında 900 ton üretim beklentisi

ARDAHAN'da, Kafkas arılarının yaptığı coğrafi işaret tescilli çiçek balında hasat başladı. Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, 2 yıl aradan sonra bal rekoltesinde yaşanan artışın üreticileri sevindirdiğini belirterek, sezonda 800- 900 ton bal üretimi beklediklerini söyledi.

Kafkas arı ırkının gen merkezi olan Ardahan'da arıların yüzlerce çiçek ve ballı bitkiden ürettiği 'Coğrafi İşaret Patentli Çiçek Balı'nda hasat dönemi başladı. Sezonun verimli geçmesi, üreticileri de sevindirdi. Kovanlardaki balın hasadına başlayan arı yetiştiricileri, 2 yıl aradan sonra yeniden verim almanın mutluluğunu yaşadı. Yetiştiriciler, özel kıyafetlerini giyerek girdikleri arılıklarda kovanların kapağını açıp, petekleri çıkarıyor ve şeffaf kaba alarak muhafaza ediyor. Yetiştiriciler, daha sonra da özel tezgaha aldıkları peteklerdeki balın akmasını engellemek için arıların ördüğü sırrı çengelli alet kullanıp alıyor ardından sağım makinesine koyarak bal akışını sağlıyor. Savrulmanın etkisiyle petekten ayrılan çiçek balı, kavanozlara akıtılıp, paketleniyor ve satışa hazır hale getiriliyor.