Kafkametler'in kayıp mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde askeri mendireğe çarparak batan Türk Bayraklı yük gemisi Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 79. günde sürüyor.

Geçen yıl 19 Kasım günü Kdz. Ereğli ilçesinde fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarpan Türk Bayraklı yük gemisi Kafkametler, çarptıktan bir süre sonra battı. Geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Geminin kayıp olan kaptanı Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve deniz polisi ekipleri ile diğer kurumların ekipleri bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinesinde batık geminin enkazını kaldırma çalışmaları özel bir şirket tarafından devam ediyor.

Öte yandan aynı gün fırtına ikiye bölünerek karaya oturan Kamerun bayraklı Pallada isimli kargo gemisinin söküm çalışmaları da sürüyor.