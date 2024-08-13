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Kafkametler gemisi enkazının kaldırılması tamamlandı, kemik parçaları inceleniyor

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler gemisinin enkazı kaldırıldı. Enkaz kaldırma çalışmalarının sona ermesiyle birlikte, bulunan kemik parçaları inceleniyor.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde geçen yıl kasım ayında batan, 5 kişinin öldüğü, 7 kişinin halen kayıp olarak arandığı 'Kafkametler' gemisinin bugüne kadar 1421 ton ağırlığında enkazı kaldırıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları sona ererken, 20'si hayvan kemiği olmak üzere bulunan 64 kemik parçasından 44'ü inceleniyor.

Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım 2023'te Rusya Temryuk Limanı'ndan aldığı yük ile seyir halindeyken fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarpıp, batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatıyla iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAS komandoları, kayıp denizcileri bulmak için hava, kara ve denizden arama-kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar, 8 ay 25 gündür sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Zonguldak Valiliği, 269 gündür süren faaliyetler ilgili yaptığı açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. 1421 tonluk enkazın kaldırıldığını, çıkarıldığında mendireğe zarar verme ihtimali olan ufak parçaların bırakıldığı belirtilen açıklamada, "14 Aralık 2023 itibarıyla, Aras Salvage Gemi-Enkaz kurtarma şirketi 'Kafkametler' gemisi enkaz kaldırma faaliyetlerine dahil olmuştur. Belirtilen tarihten günümüze kadar olan süreçte yaklaşık 1421 ton enkaz kaldırılmıştır" ifadeleri yer aldı. Çalışmalar kapsamında bulunan 64 kemik parçasından 20'sinin hayvan kemiği olduğu ifade edilen açıklamada, "Tespit edilen 64 parça kemik, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na teslim edilmiştir. Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemeler sonucunda, 20 kemik parçasının hayvan kemiği olduğu belirlenmiş olup, kalan 44 parça kemiğin incelemeleri ise devam etmektedir" denildi.

'CENAZELERE DAİR TARAMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR'

Geminin çıkarılan enkazının görselle anlatıldığı ve enkaz kaldırmanın sonlandırıldığı belirtildiği açıklamada, "Su altında büyük bir parça kalmamış olup, mendireğin bloklarının altında kalan bazı küçük sac parçalarının alınmasının mendireğin zarar görmesine neden olabileceği öngörülmektedir. Bu tarih itibariyle enkaz çıkarma faaliyetleri tamamlanarak çalışmalar sonlandırılmış olup, Sahil Güvenlik unsurlarının denizde ve kıyı kesiminde cenazelere dair tarama faaliyetleri devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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