Kafeye Silahlı Saldırı: İşletmeci Ağır Yaralandı

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Çamçeşme Mahallesi Misak-ı Milli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli, Kadir S.'ye ait kafeye geldi. Şüpheli, Kadir S.'nin erkek kardeşinin, kız kardeşiyle görüşmesini istemediğini söyleyerek tehdit etti. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından kafeden ayrılan şüpheli, yakınlarıyla tekrar kafeye geldi. Taş ve sopalarla kafenin camlarını kıran şüpheliler, Kadir S.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kadir S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Şüphelilerin kafeye taş ve sopalarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel