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KAFETERYADAN ÇIKIŞTA YAŞANAN SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güncel Haberler

Kafeteryadan çıkışta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı (2)Edirne'de kafeterya önünde, H.Ç. ve A.K.'yı, M.A.'nın silahla yaralaması olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kafeteryadan çıkışta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı (2)

Edirne'de kafeterya önünde, H.Ç. ve A.K.'yı, M.A.'nın silahla yaralaması olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, H.Ç. ve A.K.'nın ilk olarak kafeteryadan çıktığı, arkasından gelen M.A.'nın ise silahını çıkarıp onlara ateş ettiği yer aldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Edirne Güncel Haberler

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