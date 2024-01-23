Kafes-31 Operasyonuyla Yakalanan 20 Şüpheli Sınır Dışı Edildi

"Kafes-31" operasyonuyla, haklarında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan ve İstanbul'da yakalanan 20 şüpheli, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen "Kafes-31" operasyonunda, çeşitli suçlardan haklarında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve İstanbul'da yakalanan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından aranmaları bulunan ülkelere gönderilmek üzere Arnavutköy ve Selimpaşa ilçelerindeki geri gönderme merkezlerine götürüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 13 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-31" operasyonuyla, 12 ülkede haklarında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 42 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.