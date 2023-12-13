Kafes-18 Operasyonu İstanbul Detayları Ortaya Çıktı

Kafes-18 Operasyonu kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen çalışmada, Büyükçekmece'deki bir otelde çıkan kavganın ardından suç örgütüyle ilgili tespitler yapıldı ve 6 şüpheli yakalandı.

Kafes-18 Operasyonu kapsamında 37 ilde 39 organize suç yapısının çökertilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmanın İstanbul detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'deki bir otelde 2 Ağustos 2022'de çıkan kavgada 3 şüphelinin işletme sahibi Osman G. ile çalışanı Begli A'yı yaralaması ve devam eden süreçte mağdurların şikayetten vazgeçmesi için baskı ve tehdit edilmeleri sonrası çalışma başlattı.

Çalışmada ekipler, otel sahibinin kardeşi Refik G'nin, 42 milyon lira değerindeki arazinin ihalesine ailenin katılımını engellemek için Nedim Baybaşin'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüyle birlikte hareket ederek olayın gerçekleştirildiğini tespit etti.

Arazi ihalesi nedeniyle otel sahibinin zaman zaman tehdit edildiğini de belirleyen ekipler, kimlik ve adreslerini belirledikleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, suç örgütü elebaşı Nedim Baybaşin ile Refik G'nin de aralarında olduğu 6 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurduğu 37 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-18 Operasyonu'na ilişkin, "9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Organize suç örgütü elebaşları ile birlikte 257 şüpheli şahıs yakalandı." ifadelerini kullanmıştı.