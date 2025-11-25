Haberler

Kafede Silahlı Şaka: Kardeş Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde, Murat Ö. adlı genç, kız kardeşi Eylü Ö.'nün başına tabancayı dayayarak şaka yaptığını iddia etti. Olay, kafede güvenlik kameralarına yansıdı ve sosyal medyada tepki topladı. Murat Ö. gözaltına alındı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir kafede kız kardeşi Eylül Ö.'nün (18) başına tabancayı dayayarak şaka yaptığını öne süren Murat Ö. (20) gözaltına alındı.

Olay, Girne Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Murat Ö., üzerinde taşıdığı tabancayı yanındaki kız kardeşi Eylül Ö'nün başına dayadı. O anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, şüpheli Murat Ö'yü yakalayarak gözaltına aldı. Murat Ö., emniyetteki ilk ifadesinde, kız kardeşine şaka yaptığını, tabancanın kuru sıkı olduğunu ve kendisine ait olmadığını öne sürdü. Eylül Ö. ise ağabeyinden şikayetçi olmadı. Murat Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
