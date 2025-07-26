Kafede Kavga: Garson ve Müşteri Birbirinden Şikayetçi

ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR

Kafede tartışıp kavga eden kadın garson ile erkek müşterinin birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Temmuz ayı başında meydana gelen ve güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.