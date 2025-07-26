Kafede Kavga: Garson ve Müşteri Birbirinden Şikayetçi

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Temmuz ayında bir kafede yaşanan tartışma sonrası kadın garson ile erkek müşteri arasında kavga çıktı. Her iki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu olayın soruşturması sürüyor.

ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR

Kafede tartışıp kavga eden kadın garson ile erkek müşterinin birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Temmuz ayı başında meydana gelen ve güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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