Kafede Garson ile Müşteri Arasında Kavga

ANKARA'da kafede kadın garson ile erkek müşteri arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir kafede kadın garson ile erkek müşteri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Müşterinin, elinin tersiyle garsona vurması üzerine tartışma kavgaya döndü. Garson, müşteriyi tekme tokat dışarıya çıkardı. Diğer çalışanlar ve müşteriler garsonu sakinleştirmeye çalıştı. Kavga, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.