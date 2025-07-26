Kafede Garson ile Müşteri Arasında Kavga

Kafede Garson ile Müşteri Arasında Kavga
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Ankara'da bir kafede kadın garson ile erkek müşteri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Müşterinin garsona saldırması sonucu yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA'da kafede kadın garson ile erkek müşteri arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir kafede kadın garson ile erkek müşteri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Müşterinin, elinin tersiyle garsona vurması üzerine tartışma kavgaya döndü. Garson, müşteriyi tekme tokat dışarıya çıkardı. Diğer çalışanlar ve müşteriler garsonu sakinleştirmeye çalıştı. Kavga, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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