Kafede alev alan fritözden çıkan yangın söndürüldü
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kafede fritözden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kafede fritözden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çark Caddesi Şal Sokak'taki bir kafenin mutfağındaki fritöz alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Olayda yaralanan olmazken, SEDAŞ ekiplerince kontrol yapıldı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel