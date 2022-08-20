Kafede alev alan fritözden çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kafede fritözden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kafede fritözden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çark Caddesi Şal Sokak'taki bir kafenin mutfağındaki fritöz alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, SEDAŞ ekiplerince kontrol yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Ömer Faruk Şimşek Sakarya İtfaiye Güncel Haberler

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