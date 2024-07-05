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Zonguldak'ta bir kafede yaşanan tartışma kavgaya dönüştü

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kafede çıkan tartışma sonucu kafe işletmecisi anne-oğula saldırıp darbetti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. İşletmeci anne ve oğlu polise başvurarak şikayetçi oldu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kafe işleten Fatma Öztürk (48) ile oğlu Barış Çağlayan (28), dükkanı boşaltmasını isteyen dükkan sahibi H.Y. ve kızı E.Y. ile tartıştı. Tartışma sonrası dükkan sahibinin başka bir kiracısı olan İbrahim A. (41) kafe işletmecisi anne-oğula saldırıp darbetti. Olay, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halis Bulvarı'ndaki bir kafede meydana geldi. Kafe işleten Fatma Öztürk ile oğlu Barış Çağlayan, dükkanı boşaltmasını isteyen dükkan sahibi H.Y. ile tartıştı. Tartışma sonrası anne ve oğlu, işlettikleri kafenin yanında dükkanı bulunan dükkan sahibinin kızı E.Y. ile de tartıştı. Bunun üzerine dükkan sahibinin başka bir dükkanının kiracısı olan, kafenin bitişiğindeki elektrikçi İbrahim A., kafeye geldi. İbrahim A. ile anne-oğul arasında kavga çıktı. Darbedilen Fatma Öztürk ile oğlu Barış Çağlayan polise ihbarda bulunurken, anne ve oğlu hastaneye giderek darp raporu alarak İbrahim A.'dan şikayetçi oldu. İbrahim A. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, hakkında adli işlem başlatıldı. Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

'DÜKKAN SAHİBİ OLAY SIRASINDA YOKTU'

Kendisinin ve oğlunun can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Fatma Öztürk, "Benim sorunum dükkan sahibim ile. Ama dükkan sahibimin diğer kiracısı olan elektrikçi dükkanı işletmecisi İbrahim A., o da benim gibi esnaftır, geldi o müdahale etti. Oğluma küfretti, bana küfretti. Dükkan sahibi olay sırasında yoktu. İbrahim A. oğluma saldırdı. O sırada ayırmak isterken bana da darp uyguladı. Küfürler edip, beni de yere savurdu. Bu, ilk olayımız değil. Bundan 2 ay önce yine dükkan sahibiyle sorunumuza İbrahim A. müdahale etti. Onda da aynı şekilde şiddet vardı. Hem oğlumun hem de kendimin can güvenliğinden endişe ediyorum. Bu olay, nereye gidecek; bilmiyorum. Dükkan sahibimle bu sorunu çözmek için iyi niyetle çok yaklaştım, çözemiyoruz" dedi.

'BAŞ ŞÜPHELİ BELLİDİR'

Öztürk, "Evlatlarım için 30 senedir çalışıyorum. 23 yaşımda eşimden boşandım. 23 senedir namerde muhtaç olmasınlar diye çabalıyorum. İki evladımla, bundan sonraki hayatımızda maddi manevi sıkıntıya sokmak için uğraşıyorlar. Diyecek çok şey var ama oğlumun ve kendi can güvenliğimden şüphe ediyorum. Bundan sonrasını adliyeye, emniyete bırakıyorum. Bundan sonra bana veya oğluma herhangi bir ölüm, kaza, tehdit gibi herhangi bir şey olursa baş şüpheli bellidir" diye konuştu. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı İbrahim A. ise olayla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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