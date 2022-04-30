KAFASI DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler

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KAFASI DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'de zemin katta bulunan bir dairenin demir parmaklıklarına kafası sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MERSİN'de zemin katta bulunan bir dairenin demir parmaklıklarına kafası sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi 1103 sokak zemin katta bulunan bir dairenin demir parmaklıklarında boynundan asılı ve sıkışmış halde kedi gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yardıma gelen itfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı alandan kurtardı. Özgürlüğüne kavuşan kedi koşarak uzaklaştı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yenişehir, İtfaiye, kedi, Güncel, Haberler

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