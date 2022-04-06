'Kafalar' ekibi, başrolleri paylaştığı 'Kendinden Kaçak' filmini anlattı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Sosyal medyada çektikleri videolarla adlarını duyuran "Kafalar" adlı YouTuber ekibinin başrolünde yer aldığı "Kendinden Kaçak" filminin galası yapıldı.

Kanyon Cinemaximum'da yapılan galaya, film ekibinin yanı sıra kültür ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Filmin başrol oyuncuları, çekim sürecini, gişe beklentilerini ve gelecek planlarını AA muhabirine anlattı.

Oyuncu Fatih Yasin, 2018'de vizyona giren "Kafalar Karışık" filmiyle sinema dünyasına adım attıklarını belirterek, "Orada Atakan'ın kız arkadaşıyla evlenmesi için elimizden geleni yaptık. Dostluğumuzu göstermeye çalıştık. Bu sefer de oyun bağımlısı üç gencin başına gelen hazin olayları işlediğimiz bir film oldu. Seyircinin başından sonuna eğlenebileceği, içinde sürprizler bulacağı sahnelerimiz var." dedi.

Salgın sonra sinema seyircisinin yavaş yavaş salonlarda film izlemeye başladığının altını çizen Yasin, "Bu sektörde çok yeniyiz. Ben ilk filmde beklenti koymuştum ama benim beklentimin altında kalmıştı. Bu filme bir beklenti koymadım ama ilk film kadar olmasını isterim." diye konuştu.

Bilal Hancı da çekimlerin Ankara ve İstanbul'da 3 hafta sürdüğünü aktararak, suçsuz gençlerin cezaevinden kaçış hikayesini anlattıkları filmin sonunda, seyirciyi bir sürprizin beklendiğini söyledi.

Sinema filmi yapmakla sosyal medyaya içerik üretmenin çok farklı olduğuna vurgu yapan Hancı, "Sinema hatayı kabul etmiyor. YouTube bizim için bir özgürlük alanı gibi ama sinemada bir risk alıyoruz. Para ödeyerek izleyen seyirciye o keyfi vermen gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Hayalimizde kendi senaryomuzu çekmek var"

Atakan Özyurt ise YouTube'a içerik üretirken rahat olduklarına dikkati çekerek, "7-8 senelik bir süreçten geldiğimiz için YouTube tarafında artık bayağı rahatız. İstediğimiz her şeyi, ister bir konu olsun ister doğaçlama olsun her türlü geliştiriyoruz. Sinemada yazılı bir senaryo olduğu için o senaryo üzerinden oynayınca kendimizden bazen dışarı çıkabiliyoruz. Tek farklılık olarak onu görüyorum." dedi.

Beraber içerik üretmekten de film çekmekten de çok keyif aldıklarını dile getiren Özyurt, şunları kaydetti:

"Biz bunları keyif alarak yaptığımız için uzun metrajlı sinema filminin ilkini çektiğimizde de gerçekten çok keyif almıştık. Bu filmin de her aşaması bizi çok heyecanlandırdı. Birinci filmimiz zaten 860 bin gibi bir gişe ile sonuçlandı. İkinci filmimizin hazırlıklarına da 2-3 ay öncesinden başladık. Bizim kendimize ait bir senaryomuz var. Hayalimizde onu çekmek var. Yapımcılığını da üstlenmek istiyoruz."

Özyurt, video çekmeye ilk başladıkları günden itibaren kendilerini destekleyenlerin olduğuna işaret ederek, işle arkadaşlığı keskin bir çizgiyle koruduklarını, keyifle çalışan üç arkadaş olarak işlerini yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Film hakkında

Yapımını Black White'ın, yapımcılığını Harun Türk'ün üstlendiği komedi türündeki filmin yönetmen koltuğuna ise Levent Türkan oturdu.

Senaryosunu Cüneyt İnay'ın yazdığı yapımın oyuncu kadrosunda, Şevket Çapkınoğlu, Güner Özkul, Suat Sungur, Şinasi Yurtsever, Hakan Bilgin, Uğur Toprak Satır, Özgür Biber, Eslem Akar da yer aldı.

Müziklerine Bedük'ün imza attığı film, 8 Nisan'da vizyona girecek.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Gece gündüz bilgisayar oyunu oynayan Atakan, Fatih ve Bilal'in eve giren çıkan insanlardan haberi yoktur. Evlerinin yakınlarında meydana gelen bir hırsızlık suçu da üzerlerine kalır ve hapse girerler. Atakan, Bilal ve Fatih kendilerine bir komplo kurulduğunu düşünür. Hapishane müdürü Arif'in baskıları, hapishane ortamı ve mahkumlar üzerlerine gelince, kaçmaya karar verirler. Birkaç başarısız denemenin ardından kaçan üç arkadaş, kaçtıklarına pişman olacaklardır."