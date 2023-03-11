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KAFA KAFAYA ÇARPIŞAN OTOMOBİL VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET TARLAYA UÇTU 2 YARALI

Güncel Haberler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, karşı yönlerden gelen otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışıp, tarlaya uçtu, kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, karşı yönlerden gelen otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışıp, tarlaya uçtu, kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl'ün Akhisar ile Cumhuriyet mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Akhisar Mahallesinden Cumhuriyet Mahallesine doğru seyir halinde olan Ahıska Türkü Elnur Sarazhev (44) yönetimindeki 16 MB 3611 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Feyzullah Kocaağa'nın (27) kullandığı elektrikli bisiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet ve otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. İki sürücü de yaralanırken, otomobil ters döndü. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Elektrikli bisiklet sürücüsü Feyzullah Kocaağa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Güncel Haberler

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