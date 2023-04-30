KAEÜ sınıf öğretmenliği programı EPDAD tarafından akredite edildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği lisans programının Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edildiği bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği lisans programının Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, sınıf öğretmenliğinin program akreditasyonlar kapsamında, EPDAD tarafından 3+2 yıllığına akreditesinin başladığı belirtildi.

2022-2023 değerlendirme döneminde akredite edilen programlar arasında yer alan sınıf öğretmenliği lisans programının 1 Mayıs 2023 - 1 Mayıs 2026 arasında akredite edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"EPDAD'a yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından fakültemizde 25.01.2022'de 'Sınıf Öğretmenliği Akreditasyon Koordinasyon Birimi' akreditasyon çalışmalarına başlamıştı. Öz değerlendirme raporunun hazırlanıp EPDAD'a gönderilmesinin ardından çevrim içi ve yüz yüze saha ziyaretleri gerçekleştirilmişti. Akreditasyon süreci, sonuç raporunun ardından tamamlanmıştı. KAEÜ Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği lisans programı EPDAD tarafından 3+2 yıllığına akredite edildi."