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KAEÜ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu'ndan Gazze'ye Yardım Kermesi

KAEÜ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu'ndan Gazze'ye Yardım Kermesi
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Gazze ve ihtiyaç sahibi çocuklar yararına düzenlediği kermeste ev yapımı gıda ürünleri satışı gerçekleştirdi. Elde edilen gelir bağışlanacak.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından Gazze ve ihtiyaç sahibi çocuklar yararına kermes düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenci girişi alanındaki kermeste ev yapımı yemekler, tatlı, pasta, börek gibi gıda ürünleri satışa sunuldu.

Kermesten elde edilen gelir, Gazze ve Kırşehir'deki ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlanacak.

Kermesi ziyaret ederek bilgi alan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gazze'deki soykırıma sessiz kalınmaması ve duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Karahocagil, üniversite olarak bu tür etkinleri her zaman desteklediklerini, yardıma ihtiyacı olanları desteklediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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