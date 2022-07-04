KAEÜ Rektörü Karakaya başpehlivan olan öğrencileri Cengizhan Şimşek'i kutladı - Haberler

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KAEÜ Rektörü Karakaya başpehlivan olan öğrencileri Cengizhan Şimşek'i kutladı

AA - Serkan Güner - Güncel
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KAEÜ Rektörü Karakaya başpehlivan olan öğrencileri Cengizhan Şimşek'i kutladı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığını kazanan öğrencileri Cengizhan Şimşek'i tebrik etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığını kazanan öğrencileri Cengizhan Şimşek'i tebrik etti.

Karakaya, yazılı açıklamasında, KAEÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 4. sınıf öğrencisi Cengizhan Şimşek'in başarısıyla gururlandıklarını kaydetti.

Şimşek'i tebrik eden Karakaya, bundan sonraki sportif çalışmalarında da başpehlivana başarı diledi.

AA / Serkan Güner - Güncel

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