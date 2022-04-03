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KAEÜ Rektörü Karakaya, akademisyenlerle bir araya geldi

AA - Serkan Güner - Güncel
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KAEÜ Rektörü Karakaya, akademisyenlerle bir araya geldi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, gençlerin Ahi Yeterliliğe Dayalı Dijital Eğitim Projesi (AYDEP) sayesinde yeterliliğe sahip duruma geleceklerini bildirdi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, gençlerin Ahi Yeterliliğe Dayalı Dijital Eğitim Projesi (AYDEP) sayesinde yeterliliğe sahip duruma geleceklerini bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü Müfredat Destek Ofisi'nde akademisyenlerle bir araya geldi.

AYDEP'in Türk Patent ve Marka Kurumundan patent aldığını anımsatan Karakaya, AYDEP için yeni müfredat hazırlanması gerektiğini aktardı.

Akademisyenlerin topluma tutunacak ideal gençleri hangi kazanımlarla yetiştireceğini, onlara hangi dersleri vereceğini belirlemesi ve aldığı bu kazanımları derecelendirmesi gerektiğini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Kaliteli eğitimle hazırladığımız gençlerimiz AYDEP sayesinde yeterliliğe sahip duruma gelecektir. İstikbalimize dönük umut beslemek istiyorsak istikbalimizi kuracak gençleri önemsemeliyiz. Üniversiteler proje ve tasarımlarla onları hayata hazırlamalıdır. KAEÜ'nün de bu aladaki tasarımı AYDEP'dir. Çıktısı insan olan üniversitelerin bu nedenle daha gayretli çalışması gerekmektedir."

Toplantının ardından Karakaya, akademisyenlerle AYDEP müfredatı hakkında fikir alışverişinde bulundu.

AA / Serkan Güner - Güncel

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