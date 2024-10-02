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KAEÜ Rektörü Ar-Ge Gönüllüsü Öğrencilerle Buluştu

KAEÜ Rektörü Ar-Ge Gönüllüsü Öğrencilerle Buluştu
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Ar-Ge gönüllüsü öğrencilerle bir araya gelerek, projelerin üniversite eğitimi ve topluma kattığı değeri vurguladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Ar-Ge gönüllüsü öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karahocagil, KAEÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TTO) tarafından düzenlenen "Ar-Ge Gönüllüsü" programına katıldı.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Karahocagil, öğrencilerin Ar-Ge çalışmaları kapsamında hazırlayacakları projelerin hem üniversite eğitimlerine hem de ülke adına önemli kazanım sağlayacağını vurguladı.

Ar-Ge çalışmaları ile öğrencilerin bilim üreteceğini belirten Karahocagil, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz bu bilgilerin aktarımını eğitim öğretim ile yapacağız. Daha sonra ürettiğimiz bu bilginin topluma faydasını gözeteceğiz. Çünkü üretilen ve aktarılan bilgiler topluma faydalı olmalıdır. Bu sayede yükselir ve amacımıza ulaşırız. Ar-Ge gönüllüleri olan öğrencilere çok fazla görev düşüyor. Gerçekleştireceğiniz çalışmalar hem kişisel gelişiminiz, hem üniversite başarınız hem de ülkemiz ve insanlık için çok önemli. Ürettiğiniz her bilgi insanlığın faydasına olmalı. Çünkü bizler insanlığın iyiliği, huzuru ve mutluluğu için çabalayan bir medeniyetin temsilcileriyiz."

Rektör Yardımcısı ve Ar-Ge Direktörü Prof. Dr. Ali Güneş de "Ahiliğin izinde mükemmele yolculuk" mottosuyla çıktıkları yolda Ar-Ge gönüllüsü öğrencilerin gelecek adına görev üstlendiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Karahocagil ve Güneş, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

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