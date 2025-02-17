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KAEÜ, Özbekistan ile İşbirliği Protokolleri İmzaladı

KAEÜ, Özbekistan ile İşbirliği Protokolleri İmzaladı
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Özbekistan'daki Yangi Asr Üniversitesi ve Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi ile işbirliği protokolleri imzaladı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, uluslararası işbirliklerine ve akademik dayanışmaya önem verdiklerini belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Özbekistan'dan iki üniversite ile protokol imzalandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi'ne katılmak üzere Özbekistan'da bulunan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, uluslar arasılaşma çalışmaları kapsamında yurt dışındaki üniversitelerde işbirliklerini sürdürüyor.

KAEÜ Rektörü Karahocagil, Özbekistan'dan Yangi Asr Üniversitesi ve Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi idarecileriyle ayrı ayrı protokol imzaladı.

Uluslararası alanda ikili iş birliklerine önem verdiklerini, akademik ve bilimsel faaliyetlerde iş birliği içinde olmayı hedeflediklerini vurgulayan Karahocagil, öğrenci ve akademisyen değişimlerini ve ortak çalışmalarını kapsadığını, Türk dünyası üniversiteleri ile yaptıkları çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bu tür protokol ve iş birliği anlaşmalarının her iki ülkenin geleceği adına önemli olduğunu da anlatan Karahocagil, protokollerin her iki ülkeye ve üniversitelere hayırlı olmasını temenni etti.

Üniversitelerle yapılan protokol imza törenlerinde KAEÜ'nün kalite çalışmaları ile bölgenin kalkınmasına katkı sağlayan pilot üniversite projeleri de anlatıldı.

İmza töreninde KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek ile Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar da eşlik etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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