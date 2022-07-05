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KAEÜ öncülüğünde yetiştirilen lavantaların hasadına başlandı

AA - Serkan Güner - Güncel
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KAEÜ öncülüğünde yetiştirilen lavantaların hasadına başlandı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) bünyesinde yetiştirilen lavantalar hasat edilmeye başladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) bünyesinde yetiştirilen lavantalar hasat edilmeye başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Termal Seralarda Kümelenme Projesi kapsamında 2021 yılında oluşturulan Tıbbi Bittiler Üretim Bahçesi'nde kekik, tıbbi adaçayı, lavanta gibi bitkiler yetiştiriliyor. Bahçedeki lavantalar, hasat edilmeye başlandı.

Pilot Tarım ve Jeotermal Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Ayrancı, Türkiye'nin, tıbbi bitkiler ticaretinde dünyada en önemli ülkeler arasında yer aldığını, florasında doğal yetişen yaklaşık 12 bin bitki türünden üçte birinin endemik olduğunu aktardı.

Dünya'da yaklaşık 20 bin, Türkiye'de ise 500-1000 kadar bitkinin tıbbi amaçla kullanıldığını vurgulayan Ayrancı, "Tıbbi aromatik bitkiler, içerdikleri etken maddeler nedeniyle kültürü yapılan bitkilerdir. Tıbbi ve aromatik bitkiler fonksiyonel özellikleri sebebiyle de geleneksel olarak kullanımının yanı sıra farklı endüstri alanlarında da kullanılmaktadır. Bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiği bölge, iklim koşulları ve toprak özellikleri, bitkinin toplanma zamanı, toplanan kısımları, kurutma yöntemleri ve muhafazası bitki bileşenlerini doğrudan etkilemektedir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin ekolojik istekleri, üretim şekilleri, kullanılan kısımları gibi özellikleri birbirinden çok farklıdır." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin ileriki yıllar içerisinde tıbbi aromatik bitki türü çeşitliliğinin artırılmasını planladığını vurgulayan Ayrancı, yeni ürün ve projelerle ilgili sektörlere hammadde sağlanması, ülke ve il ekonomisine katkısını arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

AA / Serkan Güner - Güncel

Kırşehir Güncel Haberler

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