KAEÜ öğrencileri Ahi Evran Gençlik Kampı'nda - Haberler

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KAEÜ öğrencileri Ahi Evran Gençlik Kampı'nda

AA - Serkan Güner - Güncel
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KAEÜ öğrencileri Ahi Evran Gençlik Kampı'nda

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, KAEÜ'deki kız öğrenciler için Ahi Evran Gençlik Kampı'nda 3 günlük organizasyon hazırladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, KAEÜ'deki kız öğrenciler için Ahi Evran Gençlik Kampı'nda 3 günlük organizasyon hazırladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleri ile Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında bulunan Ahi Evran Gençlik Kampı'nda kız öğrencilerine yönelik kamp organizasyonu düzenledi.

KAEÜ'de final sınavlarının bitmesi ile tatillerini eğlenceli hale getirmek isteyen öğrenciler için üç gün sürecek organizasyona 100 üniversite öğrencisi katıldı. Gençlik kampında öğrenciler, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle eğlenerek kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, bu tür etkinlikleri öğrencilerin gelişimi açısından önemli bulduklarını aktardı.

Öğrencilerin bu tür faaliyetlere katılmalarını her zaman desteklediklerini anlatan Karakaya, Ahi Evran Gençlik Kampı'nda birlik, beraberliğin yan sıra birçok sosyal faaliyete eşlik edeceklerini ifade ederek, zamanlarını iyi değerlendirmeleri temennisinde bulundu.

AA / Serkan Güner - Güncel

Ahi Evran Kırşehir gençlik Güncel Haberler

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