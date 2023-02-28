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KAEÜ öğrenci ve öğretim elemanları yurtlardaki depremzede çocuklara psikososyal destek veriyor

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KAEÜ öğrenci ve öğretim elemanları yurtlardaki depremzede çocuklara psikososyal destek veriyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrenci ve öğretim elemanları, çocuklara sosyal iyileştirme çalışmaları yaparak aktiviteler düzenliyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrenci ve öğretim elemanları, çocuklara sosyal iyileştirme çalışmaları yaparak aktiviteler düzenliyor.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite bünyesindeki Afet Koordinasyon Merkezinde görevli birçok gönüllü öğretim elemanı ve öğrenci, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde çalışarak, KYK yurtlarında kalan depremzede aileler ve çocukların yaralarının sarılmasına katkı sağlıyor.

Gönüllü eğitimciler ve öğrenciler, oyun terapileri ve grup çalışmalarıyla çocukların yaşanan olumsuz süreci atlatmalarına yardımcı olarak sosyalleşmelerini sağlıyor. Sürecin başından itibaren çok sayıda gönüllü eğitim ekibi çocuklarla boyama, okuma, resim ve geleneksel zeka oyunları oynayarak çocukların deprem psikolojisini kolay atlatabilmeleri için güçlü yönlerini ortaya çıkarma ve destekleme çalışması da yürütüyor.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, çocukların zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, sarsıcı sürecin izlerini ağır hisseden çocukları bu psikolojiden uzaklaştırmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Üniversite olarak gerek ayni yardım gerek bölge de yemek ikramı noktasında imkanlar çerçevesinde ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Karakaya, şu anda da üniversitenin asli görevlerinden biri olan çocuk eğitimi ve psikolojisi hususunda çocuklara destek sağladıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA / Güncel

Kırşehir Güncel Haberler

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