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KAEÜ'nde Uluslararası Ahilik Sempozyumu 7. Kez Düzenleniyor

KAEÜ'nde Uluslararası Ahilik Sempozyumu 7. Kez Düzenleniyor
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası Ahilik sempozyumlarının bu yılki etabı, 27-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve 46 üniversiteden 70 bilim insanı çeşitli konularda bildiriler sunacak.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) ev sahipliğinde 6 kez düzenlenen uluslararası Ahilik sempozyumlarında sunulan bildiriler, üniversite tarafından kitaplaştırılarak Ahilik araştırmalarına rehberlik ediyor.

Uluslararası Ahilik Sempozyumu'nun 7'ncisi, 27-29 Eylül arasında KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Sempozyumda, 15 oturumda 46 üniversiteden 70 bilim insanı "Ahilik Araştırmaları", "Ahilik ve Kalite İlişkisi", "Osmanlı Esnafı", "Askeri Esnaf", "İktisadi Girişimler", "Esnaf Vakıfları", "Yerel Esnaf Araştırmaları" ve "Edebiyatımızda Esnaf ve Sanatkarlar" başlıklarını da içeren bildiri sunulacak.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, AA muhabirine, bugüne kadar Ahilik sempozyumlarının bütün bildirilerini kayıt altına aldıklarını, Ahiliğin kaynak eseri halinde getirerek araştırmacıların hizmetine sunduklarını söyledi.

Sempozyumlarda 500'ün üzerinde bildiri sunuldu

Sempozyumun yedincisindeki bildirileri de kaynak kitap olarak literatüre kazandıracaklarını aktaran Karahocagil, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz bugüne kadar 6 Ahilik sempozyumunda 500'ün üzerinde bildiri ile büyük hizmet yapmıştır. Ahi Evran Veli'nin adını taşıyan üniversitemiz, Ahilikle alakalı araştırmaların kaynak kitaplarını bu şekliyle literatüre kazandırmıştır. Amacımız bundan sonra da bu sempozyumları devam ettirmek, çok daha farklı konularla alakalı fütüvvet, kalite, iktisadi hayat ile ilgili pek çok konuyu Ahilik sempozyumlarında gündem ederek, Ahilik anlayışını aslında günümüze taşımayı amaçlamaktadır. Bu nedenle bu sempozyumların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sempozyumlar ve basılan kitaplar bu alanda çalışma yapan kişi ve kurumlara başucu kaynağı niteliğinde."

Yurt dışındaki üniversitelerden akademisyenlerin de sempozyuma katılacağını bildiren Karahocagil, "Ahilik ile alakalı çalışmalarımızı İngilizceye çevirerek kitap olarak basıp, uluslararası ziyaretlerimizde hediye ediyoruz. Ahiliğin başkenti olan Kırşehir'de, Ahi Evran Üniversitemiz, Ahilik çalışmalarının bütün kaynaklarının aslında derlendiği, toparlandığı bir üniversite durumunda oluyor. Sempozyumlara uluslararası katılımları teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Rehberlik edecek kaynak bir eserler haline geliyor

Sempozyumlardan ortaya çıkan bildiri kitaplarının Ahiliğin geçirdiği evreleri içeren çok değerli bütüncül kaynak kitaplar olduğunu vurgulayan Karahocagil, şöyle devam etti:

"Bunları, dünyanın neresinde olursa olsun, Ahilikle ilgili araştırma yapacak herkes, bilim insanları, aslında her dönemle ilgili istedikleri belge ve bilgilere ulaşabileceği kaynak eser olarak planlamaktayız. Bu çalışmalar bundan sonra da sürecek, özel konu başlıkları halinde yeni açılımlarla devam edecek. Tarihsel gelişim süreci içinde 6 sempozyumda da aslında Ahilikle ilgili her şeye değindik ama bundan sonra konu konu, tema tema Ahilik değerlendirilecek. Hem tarih hem de konu bazlı Ahilik araştırmaları için kitaplar, dünyada bu tür çalışmaları yapan bilim insanlarına yol gösterecek, rehberlik edecek kaynak eser haline geliyor."

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

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