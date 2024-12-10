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KAEÜ Geliştirme Vakfı 65 Öğrenciye Burs Desteği Sağladı

KAEÜ Geliştirme Vakfı 65 Öğrenciye Burs Desteği Sağladı
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Geliştirme Vakfı, 65 öğrenciyi 7 ay süreyle burslandırarak eğitim hayatlarına destek vermeyi amaçlıyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Geliştirme Vakfı tarafından 65 öğrenciye 7 ay burs desteği sağlanıyor.

KAEÜ Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Musa Özata, yazılı açıklamasında, Ahi Evran Üniversitesinde öğrenim gören 65 öğrenciye burs katkısı verildiğini belirtti.

Vakfın hayırseverlerin katkılarıyla oluşturulan fonla farklı fakülte ve bölümlerden belirli sayıda öğrenciyi burs programına dahil ettiğini vurgulayan Özata, bursların yalnızca öğrencilerin maddi olarak desteklenmesi değil, aynı zamanda onların eğitim hayatına katkı sunmak için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Özata, hayırseverlerin büyük katkılarıyla hayata geçen burs programı, hem öğrencilerin eğitim motivasyonunu artırmayı hem de üniversitenin toplumsal sorumluluk anlayışını güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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