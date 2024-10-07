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KAEÜ'den Gazze'deki Saldırılara Tepki

KAEÜ'den Gazze'deki Saldırılara Tepki
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla basın açıklaması düzenleyerek, Filistin'e yönelik saldırılara karşı uluslararası sessizliği eleştirdi. Öğrenciler, ekonomik yaptırımlar ve boykot çağrısında bulundu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

KAEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu önünde toplanan akademisyenler ve öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Furkan Çavdar, 365 gündür süregelen zulmün birinci yılını doldurduğunu, binlerce çocuk, kadın, yaşlı ve gencin İsrail'in saldırılarında can verdiğini söyledi.

Bir yıldır aralıksız süren soykırıma karşı uluslararası sessizliğin, İsrail'in insaniyetten uzak katliamlarını meşrulaştırdığını, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgal ve zulmünü artırarak devam ettirdiğini vurgulayan Çavdar, şunları kaydetti:

"Filistin, dünyanın dört bir yanında yankılanan bir direnişin sembolü haline gelmiştir. Direnişten dirilişe bir yankı dünyaya yayılmalıdır. Filistin'in acısı yalnızca Filistin'in acısı olarak görülmemelidir. Titreyen her yürek, haykıran her ses, Filistinli kardeşlerimizi yüreklendirmelidir. Katil İsrail'e karşı en güçlü silahımız ekonomik yaptırımlardır. Bu yüzden elimizdeki silahı, doğru kullanmalı, boykot ürün ve hizmetlerini tercih etmemeliyiz. Bütün dünya Filistin'i özgür bir devlet olarak tanıyana kadar, bizler bu davayı haykırmaya devam edeceğiz. Zafer yakındır, zafer inananlarındır."

Basın açıklamasının ardından dua edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

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