KAEÜ'de üç boyutlu yazıcı üretildi - Haberler

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi akademisyenleri, KAEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (AHİBAP) desteğiyle üç boyutlu yazıcı üretti.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, savunma sanayi ve biyomedikal alanda yapılacak çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Karakaya, proje ekibinin nihai hedefinin özgün filament üretimi olduğunu ve bunun başarılmasıyla stratejik ürün için alternatif malzeme geliştirilmesinin beklendiğini ifade etti.

"Üç Boyutlu Yazıcı Tasarım ve İmalatı" projesinin yürütücüsü Doç. Dr. Levent Urtekin ise polimer tabanlı baskı yapabilen 3 boyutlu yazıcıyı üniversite bünyesinde üretmeyi başardıklarını, yazıcının AR-GE çalışmalarına önemli katkılar sunacağını belirtti.

Asıl amaçlarının savunma sanayi ve biyo-malzeme üretiminde kullanılan filamentlerin üretimine destek verilmesi olduğunu vurgulayan Urtekin, "Üç Boyutlu Yazıcı Tasarım ve Üretim Laboratuvarı" kurulmasını da hedeflediklerini, özgün filament imalatı ile üniversite sanayi işbirliklerini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Projeye Dr. Öğr. Üyesi Fatih Koç ve Araştırma Görevlisi Faik Yılan da destek verdi.