KAEÜ'de 'Rusya-Ukrayna Savaşının Siyasi ve Ekonomik Etkileri' konferansı düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) "Rusya- Ukrayna Savaşının Siyasi ve Ekonomik Etkileri" konferansı gerçekleştirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Medeniyet Araştırmaları Topluluğu tarafından Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, öğrencileri farklı bakış açılarıyla buluşturmak için bu tür etkinlik ve programları sürekli olarak düzenlediklerini belirtti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin de Rusya- Ukrayna savaşının etkileri hakkında değerlendirmede bulundu.

Savaşın sadece Rusya ve Ukrayna'yı değil tüm dünyayı etkilediğini vurgulayan Çetin, Rusya ve Ukrayna'nın artık eskisi gibi olamayacağını, Türkiye'nin yapıcı ve istikrarlı bir rol üstlenmeye çalıştığını aktardı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca ise savaşın dünya ülkelerine ekonomik ve siyasi olumsuzluklar yaşattığına vurgu yaptı.