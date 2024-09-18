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KAEÜ'de Oryantasyon Seminerleri Başladı

KAEÜ'de Oryantasyon Seminerleri Başladı
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde yeni eğitim öğretim yılı için oryantasyon seminerleri düzenleniyor. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Ahiliğin toplum için önemine vurgu yaptı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), yeni eğitim öğretim yılı için öğrencilere oryantasyon seminerleri veriliyor.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Ahiliğin bir meslek örgütü olmasının dışında insan yetiştirme ve medeniyet projesi olduğunu söyledi.

Ahiliğin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini, toplumsal hayata düzen getirdiğini, yeni bir anlayışın hakim olmasını sağladığını, dışarıdan tehditlerin olduğu dönemlerde devleti ve milleti ayakta tutabildiğini vurgulayan Karahocagil, "Ahiliğin bizim ne kadar önemli bir değerimiz olduğu daha çok ortaya çıkmaktadır. Bir yıla yakın bir süredir Gazze'de insanlık katliamı ve soykırım yapılıyor, bütün dünyanın seyirci kaldığı bu sistem devam ediyor. Yarın bunların başka yerlerde olma ihtimalini görüyoruz. Bunun için mazlumların sesi ve güvencesi olmak, onların güvendiği yer olmak gibi tarihi bir sorumluluğumuz var. Ahilik öyle bir değer ve sistem ki içindekilerle toplumsal düzeni, barışı sağlarken, insanın gelişimine de odaklanmaktadır." diye konuştu.

Daha sonra öğrencilere üniversite, yerleşke, imkanlar ve kent hakkında bilgiler verilirken, her fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu da kendi bünyesinde öğrencilere yönelik seminer düzenledi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

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