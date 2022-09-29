KAEÜ'de İç Değerlendirme Sistemi Çalıştayı düzenlendi Güncel Haberler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) kalite çalışmaları kapsamında İç Değerlendirme Sistemi Çalıştayı düzenlendiği bildirildi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) kalite çalışmaları kapsamında İç Değerlendirme Sistemi Çalıştayı düzenlendiği bildirildi. KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda geçmiş dönem iç değerlendirme ve yeni dönemde yapılacak çalışmalar ele alındı. Çalıştayda konuşan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) akademik uzmanı Doç. Dr. Dilek Avşaroğlu Erkan, üniversitenin kalitede geldiği nokta hakkında bilgi verdi. KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, YÖKAK temsilcileri Doç. Dr. Dilek Avşaroğlu Erkan ve Dr. Öğretim Üyesi Gonca Uludağ'a emeklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Çalıştayda, "EFQM, YÖKAK ve ISO standartları" konularında geleceğe dair kalite projeksiyonları değerlendirildi. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Yıldız Neşet Ertaş Konferans Kırşehir Güncel Haberler

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