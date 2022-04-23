KAEÜ'de 'Gençlerle AB Buluşmaları' etkinliği düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin (İİBF) düzenlediği çevrimiçi "Gençlerle AB Buluşmaları" programına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı, Büyükelçi Faruk Kaymakcı katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Burak Güneş'in moderatörlüğünde çevrimiçi gerçekleştirilen programın açılışında KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve İİBF Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin birer konuşma yaptı.

"Türkiye-AB İlişkileri" üzerine sunum gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerinin tarihi ve mevcut durumu hakkında bilgi vererek, müzakerelerde Türkiye'nin karşılaştığı engelleri anlattı.

Türkiye'nin AB'ye üye olmasının AB'nin ekonomik, siyasi, askeri ve jeostratejik hedeflerine olumlu katkı yapacağını ve AB'yi çok daha iyi bir konuma taşıyacağını aktaran Kaymakcı, Türkiye'nin hedefinin AB'ye tam üyelik olduğunu ve gerçekleştiği zaman, en değerli en anlamlı ufuk açıcı bir üyelik olacağını vurguladı.

Türkiye Ulusal Ajansı İletişim Koordinatörü Dr. Rana Kasapoğlu Önder de Avrupa Birliği hibe programları kapsamında farklı yaş grupları ve sektörlerden bireylere bilgi ve deneyimlerini geliştirmek ve paylaşmak için yurt dışında eğitim, staj, işbaşı eğitim, yaygın öğrenme çalışmaları yapma imkanı sağlandığını aktardı.

Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı AB İşleri uzmanları Aysel Tolunay ve Pınar Tanlak da sunum yaptı.