KAEÜ'de Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Çalıştayı düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Çalıştayı başladı.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, çalıştayın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı ve Kalite Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversitede idari süreçlere yönelik Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi, eğitim öğretim süreçlerine yönelik ise Eğitimde Kalite Güvence Yönetim Sistemi'nin kurulduğunu belirtti.

Her iki iç kalite yönetim sisteminin de sürekli olarak geliştirildiğini, yerli yazılımlar üzerinden planlandığını ve izlendiğini vurgulayan Karahocagil, isim haklarının Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucunda tescil edildiğini aktardı.

Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi'nin detaylarını anlatan Kalite Yönetim Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek de çalıştayın iki gün süreceğini bildirdi.

Kalitenin bir denetim meselesi değil, yönetim felsefesi olduğunu vurgulayan Şimşek, çalıştayın asıl amacının kurumsal olarak sürekli iyileştirmeyi sağlayacak bir değerlendirme yapmak olduğunu kaydetti.

Çalıştayın açılış programına Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, Kalite Yönetim Koordinatörlüğü ekibi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

İki gün sürecek Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Çalıştayı, farklı salonlarda gruplar halinde devam edecek.