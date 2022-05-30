KAEÜ'de bahar şenliği düzenlendi - Haberler

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) yerleşkesinde final sınavları öncesinde bahar şenliği düzenlendi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen ve 2 gün süren şenliğe çok sayıda öğrenci katıldı.

Final sınavları öncesinde eğlenen öğrenciler için halk oyunları, bilgi yarışmaları, hediye çekilişi ve konser etkinlikleri gerçekleştirildi.

Şenlikte, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Spor Bilimleri Fakültesi ortaklığında düzenlenen spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.