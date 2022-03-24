Kadriye'yi felç bırakan 6 kurşunla yaralamaya 22 yıl hapis

ANKARA'da, 5 yıllık eşi 2 çocuğun annesi Kadriye Aydemir'i (22) tabanca ile 6 el ateş ederek ağır yaralayan ve felç kalmasına neden olan Himmet Aydemir (25), tutuklu yargılandığı davada 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın, kendisini aldattığı için tahrik altında eylemi gerçekleştirdiği yönündeki savunmasına rağmen cezada haksız tahrik, iyi hal ve takdir indirimi uygulanmadı. Yatağa bağımlı yaşayan Kadriye Aydemir, "Bu yatak sanki benim mezarım, sadece ağzım var, konuşabiliyorum" dedi.

Himmet Aydemir, geçen yıl 27 Temmuz'da, Kahramankazan'ın Satıkadın Mahallesi'nde kendisine ait unlu mamuller dükkanında tartıştığı eşi Kadriye Aydemir'e, 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğunun gözü önünde tabanca ile ateş açtı. Vücuduna 6 mermi isabet etmesiyle ağır yaralanan Kadriye Aydemir, Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mermilerden 5'i ameliyatla çıkarılırken, diğeri bulunduğu yer tehlikeli olduğu için çıkarılamadı. Tedaviyle hayata tutunan Kadriye Aydemir, omuriliğini parçalayan mermi nedeniyle kısmi felç oldu.

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Şaduman UNUTMAZ- Harun ÖZALP/ ANKARA, -