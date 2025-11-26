Kadışehri Kadın Girişimi Kooperatifine 562 Bin Lira Hibe Desteği

Kadışehri ilçesindeki Kadışehri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında makine ve teçhizat alımı için 562 bin 500 lira hibe desteği sağlanmasına yönelik imza töreni düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Vali Mehmet Ali Özkan, Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut ve Kooperatif Başkanı Dilek Taş, 562 bin 500 liralık hibe desteği sözleşmesini imzaladı.

Vali Özkan, yaptığı açıklamada, Yozgat'ta her geçen gün yeni bir çalışmaya ve güzelliğe imza atmaya devam ettiklerini söyledi.

Kadınların sahada yer almasının ve ekonomiye aktif şekilde dahil olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Özkan, kooperatif başkanına ve belediye başkanına teşekkür ederek, projenin hayırlı olmasını diledi.

Kooperatifin özellikle süt reçeli ve meyve reçeli üretimiyle bölgede öne çıktığını belirten Özkan, hibe desteğiyle birlikte kooperatifin süt reçelinde seri üretime geçmeyi planladığını kaydetti.